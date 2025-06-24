«Расходы увеличились»: сколько дочь Виктории Бони тратит в день

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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По словам блогерши, сама она никогда не брала деньги у родителей.

Блогер Виктория Боня пожаловалась на траты 13-летней дочери Анджелины в личном блоге в соцсетях. Наследница знаменитости отвечала на вопросы подписчиков матери, один из фолловеров как раз затронул деликатную финансовую тему.

Виктория решила пожаловаться поклонникам:

«Расходы увеличились до 100 евро (9 096 рублей – Прим. ред.) в день! Каждый день с карты снимает. Это очень большие расходы для 13 лет. Я вообще никогда не брала деньги у родителей».

Поклонники в комментариях поддержали знаменитую маму - подростка начали просить поумерить пыл и отказаться о ненужной роскоши.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 13-летняя Анджелина ничего не стала скрывать от матери и призналась, что современные юноши боятся подходить к противоположному полу. По ее словам, парни совсем не проявляют инициативу. Поэтому девочкам приходится брать все в свои руки. Виктория была удивлена такому неожиданному ответу наследницы. Затем Боня спросила, а не стыдно ли девочкам первыми подходить к мальчикам. На это Анджелина ответила отрицательно. По ее мнению, в этом нет ничего плохого.

Также 13-летняя девочка пожаловалась матери на то, что парни не хотят даже заплатить за кофе.