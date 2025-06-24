Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Василевского

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В годы Великой Отечественной и Советско-японской войн он дважды был удостоен звания Героя Советского Союза.

Президент РФ Владимир Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Советского Союза Александра Василевского. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить аэропорту Иваново (Южный) имя А. М. Василевского», — говорится в сообщении.

Решение было принято в соответствии с указом президента РФ от 2018 года «О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством». Указ вступает в силу со дня его подписания.

Александр Василевский — дважды Герой СССР: награжден за выдающиеся заслуги в Сталинградской и Маньчжурской операциях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аэропорту Волгограда присвоено историческое название «Сталинград». Указ подписал президент России Владимир Путин. Просьба прозвучала от жителей региона.