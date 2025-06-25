Шоу-биз за неделю: Макаревич* стал агрессором, а на Клаву Коку напали сталкеры

Фото, видео: СПОРТ-ЭКСПРЕСС_Дарья Исаева; 5-tv.ru

Прошедшая неделя принесла в жизнь звезд шоу-бизнеса. Так, одни наконец сняли маски и показали истинное лицо, другие раскрыли тайны своей жизни, а третьи и вовсе отправили фанатов в психушку.

Иноагент Андрей Макаревич* показал свою сущность, на певицу Клаву Коку напали сталкеры. Это новости недели шоу-бизнеса и продюсер 5-tv.ru Дмитрий Дмитриев.

Андрей Макаревич

Иноагент Андрей Макаревич наконец нашел себе выгодную позицию и поддержал израильскую агрессию. Примечательно, что раньше артист осуждал Россию за специальную военную операцию, выставлял себя миротворцем, но теперь почему-то отказался от своих миролюбивых принципов и оскорбил всю российскую аудиторию. Поэтому теперь даже самым верным фанатам рокера стало ясно, что он просто лицемер и русофоб.

Клава Кока

Певица Клава Кока тоже решила раскрыть свои тайны, нет, позиция ее никак не поменялась, но оказалось, что она пережила нападение сталкеров. Раньше артистка с радостью делилась с подписчиками фотографиями с геолокацией, но теперь отказалась от этого, ведь к ней приезжали настырные фанаты. Да что там! Они даже пытались проникнуть к ней на съемки. Несмотря на это, певица проявила баснословную терпимость к людям.

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Павел Прилучный

Скандально известный актер Павел Прилучный подал в суд на бывшую на бывшую жену и артистку Агату Муцениеце за клевету. Ранее актриса заявила, что ее бывший супруг настраивает сына Тимофея против нее. Артистка поделилась, что наследник даже вернул нераскрытым отправленный ею подарок на день рождения и избегал ее, когда они случайно столкнулись в магазине. Примечательно, что до этого актриса спокойно отнеслась к тому, что ее сын останется с Прилучным. Но теперь она жалуется, что тот настраивает Тимофея против нее. Вот только Прилучный назвал все эти заявления обычным поклепом и решил привлечь артистку к ответу. Но странно, что все это произошло именно тогда, когда полиция стала искать его тестя.

Глеб «Три дня дождя»

В это же время певец Глеб Викторов (фронтмен группы «Три дня дождя») отправил фанатку в рехаб. Артисту это место уже как дом родной, он и сам там был, и его бывшая девушка сейчас там. И вот теперь исполнитель отправил туда еще и одну из фанаток, чтобы блогеру Диане Астер было не так одиноко, видимо. Оказалось, что поклонница сама написала певцу письмо, рассказав, как его творчество помогает ей справиться с душевными травмами. Глеб встретился с девушкой и понял, что ей нужна помощь специалиста, так как он в этом вопросе эксперт, фанатка спорить не стала.

А чтобы не попадать в такие ситуации, уделяйте своим чувствам больше времени. Это новости недели шоу-бизнеса, и я Дмитрий Дмитриев.



* — признан иноагентом по решению минюста на территории РФ.