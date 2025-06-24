Рэпер Саграда и его группа «Соль Земли» выступят с концертом в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мероприятие состоится 3 июля.

Концерт рэпера Саграды (настоящее имя — Артем Лещук. — Прим. ред.) и его группы «Соль Земли» состоится 3 июля 2025 года в клубе «16 Тонн» в Москве. Мероприятие получило название «Карнавала не будет».

Последний альбом рэп-группы — «О лютой ненависти и святой любви», по своему стилю и содержанию ориентирован на исполнителей вроде Jedi Mind Tricks и Immortal Technique, что очень откликнулось любителям творчества Саграды.

Лидер «Соль Земли» в 2023 году также порадовал поклонников громкими синглами и лаконичным релизом «Преданность реальности». Пластинка включила в себя совместные работы с Александром Ф. Скляром, Валерием Кипеловым и Алексеем Горшеневым.

Рэпер Саграда в настоящее время готовит новый материал и продолжает выпускать синглы, не изменяя своему идейному творческому направлению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Саграда записал свою версию песни группы «Любэ» — «Давай за…». Она войдет в трибьют-альбом «Любэ. 35. Все опять начинается…», а послушать ее можно уже сейчас на всех музыкальных площадках.

Песня совмещает в себе рэп-куплеты Саграды и оригинальный припев Николая Расторгуева. В тексте обновленной композиции теперь поднимаются темы войны на Донбассе и специальной военной операции.