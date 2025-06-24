Опасный фастфуд: в шаверме популярных точек Петербурга нашли кишечную палочку

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Всему виной грязные руки, плохая обработка поверхностей и фекальные загрязнения.

Шаверма в Петербурге может быть опасна для здоровья. Это выяснили «Известия» во время собственного расследования. Суперпопулярный стритфуд закупили в трех районах Северной столицы и сразу отправили на экспертизу.

Ее результаты просто шокировали. Что же нашли во всех образцах — выяснил корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Три кафе на оживленных улицах в центре Петербурга. Королева фастфуда шаурма, или, как ее называют на берегах Невы — шаверма, едва сойдя с вертела, прямо в термопакете отправляется в лабораторию.

Внешне типичные заведения, повара вроде в перчатках, многолюдно, но анализ отбраковывает все образцы.

«Это санитарнопоказательные микроорганизмы, они говорят о нарушении санитарно-гигиенических норм. Так как шаверма после приготовления не проходит термическую обработку, эти бактерии возможно могут вызвать отравления», — рассказала инженер испытательной лаборатории ФБУ «Тест-С.-Петербург» Ольга Иванова.

Во всех трех образцах нашли бактерии группы кишечных палочек или колиформы. В норме показатели должны быть нулевыми, но здесь превышение в несколько раз. Причина самая банальная: грязные руки, плохая обработка поверхностей и фекальные загрязнения, именно такую формулировку используют в лаборатории.

В общем все то, что обычно не видит гость. То, что скрывают засаленные шторы забегаловок по всей стране.

Мы устроились на стажировку в одну из точек шаурмы в Москве. Никакого обучения, никаких медкнижек, товарного соседства, чистоты, и никакого туалета. Напарник, который просит звать себя по-русски Федором, придумал выход.

Увидев микрофон и камеру, Федор моментально забывает русский язык.

Федор без медкнижки вместе со своим «пакетом» продолжает работу.

«Конечно, лучше, если это стационарное кафе, где есть возможность помыть руки, где вы уверены в том, что персонал, который готовит пищу, тоже обрабатывает руки, соблюдены все санитарные нормы. Если это какой-то ларек, в котором отсутствует водоснобжение, наверное, это опасно», — отметила заведующая вторым инфекционным отделением больницы им. Боткина, кандидат медицинских наук Татьяна Потапова.

Спрос на шаверму и шаурму растет. По статистике на 20% — только за прошлый год.

Роскачество приготовило проект ГОСТа. Там учтут, что можно добавлять в блюдо, что нет, чем должны обрабатывать поверхности, как хранить продукты, каким должен быть туалет. Нормы есть и сейчас, но они массово не соблюдаются. Есть ли медкнижка? Да, но у начальника дома. Моют ли вытяжку? Да, вчера, но снова загрязнилась.

В книге жалоб и предложений в основном жалобы. В туалете бардак, нет бумаги, грязно. На другой точке удивленные глаза делают и персонал, и гости: каждый раз обходилось без последствий.

На третьем адресе повар, то ли плохо говорит по-русски, то ли неудачно шутит.

Но владельца кафе мы так и не увидели.

Даже угрожали полицией. Но главное, чтобы не пришлось вызывать скорую. Каждая из трех точек в Петербурге, где в фастфуде обнаружили опасные бактерии, продолжает работу.