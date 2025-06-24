Путин и Москалькова обсудили трудоустройство ветеранов СВО

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Также в ходе встречи был поднят вопрос об открытии новых реабилитационных центров для бойцов.

России удалось вернуть на родину больше 130 мирных жителей, которых вывезли из Курской области на Украину. Об этом Владимиру Путину доложила омбудсмен Татьяна Москалькова. 32 человека остаются в Сумах. Предпринимается все возможное, чтобы они могли попасть домой. Что касается пленных бойцов, удалось наладить контакт с уполномоченным в Киеве. И теперь их посещают и на нашей, и на украинской стороне.

Еще одна важная тема — о трудоустройстве ветеранов СВО, которые перенесли тяжелые ранения. Многие хотели бы найти себя в новой профессии, но по закону не могут второй раз отучиться бесплатно в колледже. Глава государства поддержал идею изменить эти правила.

«Очень важно было бы для них, кто не может по прежней специальности из-за состояния здоровья, из-за ранений, из-за других объективных причин продолжить эту работу, дать возможность получить другую профессию», — отметила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Согласен полностью, тоже давайте предложение, прямо не затягивайте. Полностью согласен, абсолютно, надо ребятам помогать, конечно», — согласился президент РФ Владимир Путин.

Также в ходе встречи был поднят вопрос об открытии новых реабилитационных центров для бойцов. Сейчас в России действуют пять крупных медицинских комплексов, но этого недостаточно.