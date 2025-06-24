Лето под градусом: как избежать обезвоживания в жару

Фото: www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand

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Игнорирование жажды может привести к летальному исходу.

Жара — это не только испытание для организма, но прямой путь к обезвоживанию. Особенно уязвимы дети, пожилые и те, кто активно двигается. Почему важно соблюдать водный баланс, как понять, что организму не хватает жидкости, и действительно ли нужно пить «минимум 2 литра в день» — рассказала aif.ru врач-диетолог Татьяна Солнцева.

«Водно-солевой баланс — это определенное соотношение минеральных веществ (электролитов) и жидкости, способное поддерживать постоянство внутренней среды организма», — объяснила эксперт.

Этот баланс влияет на все: от сердца и мозга до работы почек и сосудов. В норме организм сам подает сигнал — мы чувствуем жажду. Но не всегда и не у всех этот механизм работает исправно.

Больше всего под ударом — маленькие дети, пожилые и спортсмены.

«В зоне особого риска находятся спортсмены, которые теряют с потом значительный объем жидкости (порой до 1 л за час тренировки), а также маленькие дети, которые часто не ощущают жажду в силу того, что некоторые отделы головного мозга у них еще недостаточно сформированы», — пояснила врач.

У пожилых чувствительность гипоталамуса снижается, и жажда ощущается хуже. А без воды — спазмы сосудов, скачки давления, повышенный риск инфарктов и инсультов.

Также обезвоживание грозит тем, кто болеет кишечными инфекциями, принимает мочегонные препараты и страдает от жары, не восполняя потерянную жидкость.

Как понять, что воды не хватает:

сухость слизистых, бледность, вялость кожи;

головная боль, апатия или, наоборот, нервозность;

редкое и темное мочеиспускание;

слабость, учащенное или замедленное сердцебиение;

отеки.

Хороший ориентир — цвет мочи. Если она светлая, отеков нет — значит, водный режим вы соблюдаете правильно. Пить через силу не нужно. Но если вы занимаетесь спортом или выходите на улицу в жаркий день, держите при себе бутылку воды и время от времени отпивайте небольшими глотками.

Кстати, вопреки распространенному мнению, отеки чаще возникают не от избытка воды, а из-за нарушения баланса натрия. Чрезмерно соленая пища приводит к задержке жидкости. Поэтому ограничивать стоит именно соль, а не воду.

Сколько пить на самом деле?

Расхожее правило «2 литра в день» давно утратило универсальность. Сейчас чаще всего рекомендуют ориентироваться:

на вес: 30 мл на каждый килограмм массы тела (например, при 60 кг — около 1,8 л);

на рацион: 1 мл воды на каждую потребленную килокалорию. Съели 2000 ккал — выпейте 2 литра.

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