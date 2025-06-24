«Теперь можно мириться»: почему война на Ближнем Востоке невыгодна США

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Christian Ohde; 5-tv.ru

Иран и Израиль в эти минуты не ведут взаимных обстрелов.

Дональд Трамп со второй попытки, похоже добился прекращения огня на Ближнем Востоке. По крайней мере, ни Иран, ни Израиль в эти минуты не ведут взаимных обстрелов. Тишина по заверениям американского президента, должна была наступить еще в семь утра. Однако, КСИР и ЦАХАЛ после этого все же обменялись ударами.

Трамп был в бешенстве. Звонил Нетаньяху, и впервые, не сдерживаясь, грубо ругался, общаясь с журналистами. О трудностях перемирия — корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Только в Белом Доме заявили о «вечном мире», а тут Тегеран и Тель-Авив снова решили обменяться ударами. Окрик из Вашингтона звучит моментально и недвусмысленно. В первую очередь — в адрес израильского руководства.

«Мне, действительно, не нравится, что Израиль вытворил этим утром. Одна ракета, которая была сбита, возможно, выпущена по ошибке. Не знаю, эти две страны сражаются так долго и так жестоко, что сами не знают, какого черта они творят! Понятно это вам!» — высказался президент США Дональд Трамп.

После этого и получаса не прошло, как израильские СМИ наперебой стали сообщать: перемирие вступило в силу. В Тель-Авиве жители смогли выйти из убежищ. Теперь пытаются оценить ущерб и понять, что делать дальше.

И Иран, и Израиль, обменявшись ударами, уже спешат с победными реляциями. Каждый в попытке сохранить лицо уверяет: войну выиграл именно он.

Еще накануне казалось: на пороге большая война. После того, как США атаковали ядерные объекты Ирана, тот нанес ракетный удар по американской авиабазе в Катаре. Из пяти ракет долетела одна. И тут беспрецедентный случай: после этого Трамп неожиданно заявил, что «выпустили пар, теперь можно мириться».

«По словам осведомленного о ходе переговоров дипломата, Трамп заявил в разговоре с эмиром Катара, что ему удалось уговорить Израиль согласиться на соглашение о прекращении огня. Он попросил эмира Катара попытаться заставить Иран сделать то же самое», — сказал корреспондент телеканала NBC Кир Симонс.

Израиль пытался втянуть США в полномасштабную войну. Но Белый Дом дал понять: он хочет ослабить Иран, но против того, что устраивать себе второй Ирак или Афганистан.

«Мы обескровили ядерную программу Тегерана. Еще неделю назад Иран был близок к тому, чтобы создать ядерное оружие, сейчас он не может этого сделать, мы разрушили всю его ядерную инфраструктуру», — отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Эта 12-дневная война оставила после себя немало вопросов: что на деле принесли удары по ядерной инфраструктуре Ирана? Тегеран и вовсе заявлял, что эвакуировал все ядерные объекты. Что это противостояние принесло Израилю? Власть его врага Аятолл ведь только укрепилась.

«Очевидно, что у Нетаньяху нет средств для борьбы с Ираном. Невозможно представить себе смену режима, которая произошла бы из-за нескольких авиаударов», — считает экс-депутат Европарламента Жан-Луи Бурланж.

Показали эти дни и то, что систему «Железный купол», с которой Израиль планировал вести войну «на семь фронтов», не так уж сложно пробить баллистическими ракетами.

«Израильский „Железный купол“ оказался вовсе не той легендарной системой, о которой так много говорили. И ракеты Ирана, как выяснилось, не такие уж точные», — отметил эксперт по иранской политике и Ближнему Востоку Ахмад Вахшитех.

Затяжная война была не нужна прежде всего Америке. Теперь, например, уже нет угрозы блокировки Ормузского пролива, одной из главных мировых нефте- и газоносных артерий. Цены на энергетику постепенно снижаются. И все это выгодно ее потребителю — США.

«Цены на нефть, конечно, не стремятся к нулю, но они значительно снизились», — отметил финансовый аналитик Стефен Стапчинский.

Конечно, никто не гарантирует, что обмен ударами не продолжится. Ближний Восток остается пороховой бочкой, но главное — он не рванул Третьей мировой.