В Ленинградской области накрыли крупную нарколабораторию

Фото, видео: 5-tv.ru

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Организаторы производства сами занимались сбытом.

Это кадры спецоперации петербургских полицейских. Силовики ворвались в лабораторию, где изготавливали синтетические наркотики. В колбах организаторы криминального бизнеса хранили сырье, в канистрах — реактивы. А белый порошок на полу — готовая партия сильнодействующего психостимулятора. Перед фасовкой его сушили. Задержаны двое местных жителей.

Нарколаборатория работала около года. Ее организаторы сами занимались сбытом. Шесть тайников обнаружили оперативники. Всего изъято более 30 килограммов запрещенных препаратов.