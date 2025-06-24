Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве
Фото: kremlin.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Согласно документу, в том числе запрещается присвоение ЖК и микрорайонам названий, звучащих на иностранный манер.
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. Документ направлен на укрепление позиций русского языка в потребительской сфере и городской среде.
Законом, например, предусматривается, чтобы информация для потребителей — вывески, реклама, указатели — предоставлялась на русском языке, исключая слова вроде sale или shop.
Также прописаны изменения, согласно которым запрещается присвоение звучащих на иностранный манер названий ЖК и микрорайонам.
Владимир Путин также подписал закон о введении штрафов за несоблюдение требований Минюста со стороны иностранных агентов. Он предусматривает административную ответственность за нарушения, включая возможность заочного привлечения к ответственности в том случае, если правонарушение совершено за пределами страны. Максимальный размер штрафа за невыполнение предписаний Минюста может достигать 500 тысяч рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы.