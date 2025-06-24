Фото: kremlin.ru

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Согласно документу, в том числе запрещается присвоение ЖК и микрорайонам названий, звучащих на иностранный манер.

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. Документ направлен на укрепление позиций русского языка в потребительской сфере и городской среде.

Законом, например, предусматривается, чтобы информация для потребителей — вывески, реклама, указатели — предоставлялась на русском языке, исключая слова вроде sale или shop.

Также прописаны изменения, согласно которым запрещается присвоение звучащих на иностранный манер названий ЖК и микрорайонам.

Владимир Путин также подписал закон о введении штрафов за несоблюдение требований Минюста со стороны иностранных агентов. Он предусматривает административную ответственность за нарушения, включая возможность заочного привлечения к ответственности в том случае, если правонарушение совершено за пределами страны. Максимальный размер штрафа за невыполнение предписаний Минюста может достигать 500 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы.