Прощание с легендой: Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Виктория Крылова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Выразить слова благодарности, почтения и скорби пришли родные, коллеги и ученики актрисы.

Народную артистку РСФСР Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Кадры с места 24 июня публикует 5-tv.ru.

Актриса была погребена на 25-м участке кладбища, рядом — захоронения членов ее семьи.

За годы службы в театре имени Моссовета Валентина Талызина исполнила свыше сорока главных ролей, а ее кинокарьера насчитывает около сотни образов, знакомых и любимых миллионами зрителей.

Талызина прославилась благодаря участию в культовых фильмах, таких как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники» и многих других, ставших классикой советского и российского кино.

Напомним, актриса легендарного фильма «Ирония Судьбы» скончалась на 91-м году жизни. По известной информации, Валентина Илларионовна умерла по причине продолжительной болезни.

Народный артист России Борис Щербаков рассказал, что незадолго до ее смерти внешний вид Талызиной был болезненным.

Президент России выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы, назвав ее талантливой. Путин также акцентировал внимание на ее искреннею любовь к делу.

Несмотря ни на что, артистка до последнего продолжала играть роли в театре, а свое 90-летие встретила на сцене Моссовета.