«Черт подери!»: Трамп выругался, комментируя ситуацию между Ираном и Израилем

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

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Тегеран и Тель-Авив нарушили режим прекращения огня, достигнутый сегодня утром.

Президент США Дональд Трамп эмоционально прокомментировал нарушение режима прекращения огня между Ираном и Израилем. В разговоре с журналистами он откровенно выругался.

«Они не знают, что они (Иран и Израиль — Прим. ред.), черт подери, делают!» — заявил он.

Глава Белого дома допустил, что нарушение перемирия могло быть «неумышленным». Он также выразил надежду, что ему удастся «успокоить» Израиль в свете последних событий и пообещал, что Израиль развернет самолеты и не будет атаковать Иран.

В настоящее время режим прекращения огня между Израилем и Ираном, по словам Трампа, «остается в силе».

Иран подтвердил, что нанес удары по Израилю за несколько минут до начала перемирия, но сделал это в ответ на гибель иранцев после ударов Израиля — так ситуацию прокомментировали в КСИР. По данным Тегерана, перед вступлением в силу перемирия Иран выпустил по Израилю 14 ракет и поразил военные и вспомогательные объекты.