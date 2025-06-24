«Черт подери!»: Трамп выругался, комментируя ситуацию между Ираном и Израилем
Трамп выругался, комментируя ситуацию между Ираном и Израилем
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Фото: Reuters/Kevin Lamarque
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Тегеран и Тель-Авив нарушили режим прекращения огня, достигнутый сегодня утром.
Президент США Дональд Трамп эмоционально прокомментировал нарушение режима прекращения огня между Ираном и Израилем. В разговоре с журналистами он откровенно выругался.
«Они не знают, что они (Иран и Израиль — Прим. ред.), черт подери, делают!» — заявил он.
Глава Белого дома допустил, что нарушение перемирия могло быть «неумышленным». Он также выразил надежду, что ему удастся «успокоить» Израиль в свете последних событий и пообещал, что Израиль развернет самолеты и не будет атаковать Иран.
В настоящее время режим прекращения огня между Израилем и Ираном, по словам Трампа, «остается в силе».
Иран подтвердил, что нанес удары по Израилю за несколько минут до начала перемирия, но сделал это в ответ на гибель иранцев после ударов Израиля — так ситуацию прокомментировали в КСИР. По данным Тегерана, перед вступлением в силу перемирия Иран выпустил по Израилю 14 ракет и поразил военные и вспомогательные объекты.