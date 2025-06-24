«Поставлена точка в биографии»: актер Александр Яцко о Валентине Талызиной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Артистка до конца своих дней входила на сцену.

Актер Александр Яцко рассказал, что народная артистка РСФСР Валентина Талызина была счастливым человеком. Таким мнением он поделился с корреспондентом 5-tv.ru.

В театре Моссовета прошла церемония прощания с Валентиной Талызиной. Увидеть актрису в последний раз пришли многие известные друзья, в том числе и Александр Яцко.

«Поставлена точка в очень хорошей актерской биографии. О многих актерах и сказать нечего <…> Но она (речь про Талызину. — Прим.ред.) получила счастливую судьбу, реализовавшись как актриса, мама и бабушка», — поделился Александр Яцко с корреспондентом 5-tv.ru.

По его словам, Талызина была рада тому, как складывалась ее судьба. Внучка актрисы — Анастасия — продолжила ее дело (Анастасия Талызина занимается актерской карьерой. — Прим.ред).

«Валентина Илларионовна будучи в не очень хорошем физическом состоянии замечательно сыграла несколько важных ролей», — добавил актер.

В конце Александр Яцко добавил, что церемония была организована правильно, актрисе бы она понравилась.

«Зрители будут помнить и любить ее еще долгие годы», — подытожил актер.

Валентина Талызина умерла 21 июня на 91-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что в театре Моссовета организовали небольшую фотовыставку в память о Валентине Талызиной.