Президент Узбекистана ввел новую должность в своей администрации

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Главой администрации президента Узбекистана назначена Саида Мирзиеёва.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв изменил структуру своей администрации. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Шавкат Мирзиеёв подписал соответствующий указ об изменениях 23 июня. Он ввел новую должность — глава администрации. Этот пост заняла политик Саида Мирзиеёва.

«Указом президента Республики Узбекистан Саида Шавкатовна Мирзиеева назначена руководителем Администрации президента Республики Узбекистан», — написал в своем Telegram-канале Шерзод Асадов.

Политическая и управленческая карьера Саиды Мирзиеёвой началась в 2019 под руководством бывшего пресс-секретаря президента Комила Алламжонова.

До повышения Саида Мирзиеёва была первым помощником президента Узбекистана, заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике Исполнительного аппарата администрации президента, заместителем председателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Узбекистана, заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента.

В 2025 году Саида Мирзиеёва, занимавшая на тот момент пост помощника главы Узбекистана, посетила Москву с рабочим визитом. Политик провела ряд важных переговоров, в том числе она встретилась с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Известно, что тогда Саида Мирзиеёва говорила о партнерстве двух стран в гуманитарной, информационной и молодежной сферах.

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