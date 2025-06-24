Цены на нефть и газ рухнули после заявления Трампа по Ближнему Востоку

Фото, видео: www.globallookpress.com/Arne Dedert; 5-tv.ru

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Акции же Apple, Microsoft и Tesla выросли.

Эксперты сразу же обратили внимание, что глава Белого дома сделал свое громкое заявление по Ближнему Востоку буквально за считанные минуты до открытия торгов на фондовом рынке США.

Разумеется, на этом фоне стоимость акций американских компаний стремительно взлетела. Бешеный рост показали индексы Apple, Microsoft, Tesla и других технологических гигантов. Не отставали и аэрокосмические и военно-промышленные концерны. Резко вырос и Биткоин.

А вот стоимость нефти сразу же рухнула на пять процентов и вернулась к уровню, который был до атак Израиля по Ирану. Сегодня за баррель марки Brent дают уже менее 69 долларов. Следом упали и биржевые цены на европейский газ.

Индекс крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах, обвалился более чем на десять процентов и остановился на отметке в 435 долларов за тысячу кубометров.

Также подешевело золото, что является важным показателем снижения экономической турбулентности в мире. Ведь твердая валюта сохраняет стоимость или даже увеличивается в цене именно в кризисный период.

Впрочем, аналитики уже отметили, что даже слухи о возможном нарушении перемирия будут очень сильно влиять на рынок.