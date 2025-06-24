В Москве прощаются с Валентиной Талызиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Актрису похоронят на Ваганьковском кладбище.

В московском театре Моссовета проходит церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru с места.

В фойе театра расположена небольшая фотовыставка памяти актрисы. Присутствующие могут посмотреть на снимки спектаклей с участием великой актрисы. В Моссовете Талызина служила на протяжении 50 лет, начиная с 1958 года. В театральную труппу она поступила сразу после окончания ГИТИСа. Известно, что актриса до последнего дня выходила на сцену и радовала поклонников.

После прощания Валентину Талызину похоронят на Ваганьковском кладбище.

Актриса скончалась 21 июня. Ей было 90 лет. За десятилетия годы творческой жизни Валентина Талызина приняла участие в 139 кинокартинах у известных режиссеров. Среди ее наиболее знаковых работ следующие фильмы: «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Афоня» и «Женитьба».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о драмах в личной жизни Валентины Талызиной, и почему она так и не смогла обрести женское счастье.