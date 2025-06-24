Фото, видео: www.globallookpress.com/Sergii Kharchenko; 5-tv.ru

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Первоначальные планы Запада по Украине потерпели фиаско.

Первоначальные планы Запада по Украине провалились, отметил министр иностранных дел Сергей Лавров на XI международном форуме «Примаковские чтения».

Если ранее они требовали «нанести России стратегическое поражение на поле боя», то сейчас просят совсем о другом.

«Требуют, просят, вымаливают немедленное перемирие. Без предварительных условий. Это ровно то, от чего Зеленский пару лет назад категорически отказывался», — отметил глава МИД РФ.

Лавров добавил, что сейчас стало очевидно фиаско западной тактики и стратегии.

Ранее 5-tv писал, почему Украина не может отказаться от переговоров с РФ. В таком случае Запад может прекратить финансирование, а в глазах всего мира Украина будет выглядеть «недоговороспособной». Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW Сара Вагенкнехт и вовсе призывала Киев принять условия России.