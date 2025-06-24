Не по любви: шесть мужских имен, за которыми скрывается расчетливый подход к браку

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Не все представители сильного пола выбирают супругу сердцем.

Можно ли по имени угадать, как мужчина будет вести себя в браке? Психологи уверены, что да. Некоторые имена действительно чаще встречаются среди мужчин, для которых чувства - не главное. Как пишут в Life.ru, они выбирают спутницу жизни не сердцем, а разумом, и руководствуются не страстью, а трезвым расчетом.

Изучив данные о разводах, опросы специалистов по семейным отношениям и поведение мужчин с разными именами, выяснилась интересная закономерность. Обладатели определенных имен чаще всего вступают в брак ради выгоды. Не обязательно материальной, речь может идти о статусе, стабильности или даже карьере.

Верный и любящий или тактик?

Геннадий — семейный стратег. Он ищет надежную женщину, спокойную, хозяйственную. Ему важно, чтобы в семье все было под контролем, без эмоциональных бурь и неожиданностей.

Анатолий — философ в отношениях. Его решения продуманы до мелочей. Он способен годами анализировать потенциальную супругу, прежде чем сделает шаг. Чувства в этом уравнении на последнем месте.

Сергей — перфекционист с жесткими критериями. В его голове чек-лист идеальной жены, и если вы не подходите хотя бы под один пункт, то шанс упущен.

Игорь — воин по жизни и в любви. Для него отношения — это борьба, где важно добиться победы. Когда цель достигнута, чувства могут остыть, но стратегический подход остается.

Олег — рациональный инвестор. Он женится только тогда, когда будет уверен, что этот брак принесет выгоду. Причем выгода может быть вполне осязаемой, например, квартира, доход, связи.

Владимир — глава корпорации под названием «семья». Он рассматривает союз как деловое партнерство. Его интересует, насколько вы вписываетесь в его жизненную стратегию, а не насколько вы ему по сердцу. Такой подход может показаться чересчур холодным, но у него есть и плюсы.

Прагматики часто становятся надежными мужьями. Они не уходят внезапно, не бросаются в страсти и редко принимают решения под влиянием эмоций. Если вы понимаете, как устроен, такой мужчина, то союз может оказаться гораздо крепче, чем брак, построенный исключительно на чувствах.