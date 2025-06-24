Угрозы для ребенка нет? В каком состоянии пострадавшая при атаке БПЛА беременная женщина

Жители Красногорска начали возвращаться в свои квартиры после атаки БПЛА

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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ЧП произошло рано утром 24 июня в Красногорске.

Эвакуированные после падения беспилотника жители Красногорска возвращаются в свои дома. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как известно, в 5:20 утра украинский дрон врезался в многоквартирный дом на улице Народного Ополчения в Красногорске. Все жильцы были эвакуированные и размещены в специальном пункте, где дежурили врачи.

В результате происшествия пострадал один мужчина и беременная женщина. Их доставили в больницу. Другим жильцам многоэтажки помощь медиков не понадобилась.

Андрей Воробьев уточнил, что в настоящее время беременная женщина находится в перинатальном центре — угрозы для нее и ребенка нет. Мужчина, в свою очередь, от госпитализации отказался.

По информации губернатора Московской области, в результате атаки беспилотника квартира на 17 этаже выгорела. Еще повреждены фасад и остекление балконов. Сейчас на месте продолжают работать криминалисты и сотрудники следственных органов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО за ночь отразили атаку 20 украинских дронов.