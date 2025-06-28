Фото, видео: 5-tv.ru

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Главной темой шоу станет сила единства и вера в победу.

«Алые паруса» — одно из самых ярких событий в Санкт-Петербурге. Жители города и туристы собираются на набережных Невы посмотреть водно-пиротехническое шоу, грандиозный салют и торжественное шествие брига «Россия» по Неве.

В этом году у брига «Россия» новый маршрут. Корабль начнет движение у Сенатской площади, войдет в разведенный створ Дворцового моста, проследует вдоль Дворцовой набережной, совершит разворот на 360 градусов у Зимней канавки, затем продолжит движение в сторону Троицкого моста, чтобы поприветствовать всех выпускников. Обратный маршрут брига будет пролегать от Троицкого к Дворцовому мосту вдоль Дворцовой набережной.

Траектория движения брига «Россия» составлена так, чтобы 28 июня зрители смогли увидеть всю красоту исторического центра Петербурга, оценить архитектуру величественных зданий и ощутить атмосферу настоящей морской романтики. Все лучшие «открыточные» виды акватории Невы станут украшением праздника и незабываемым дополнением к традиционному фейерверку, который обычно длится более 23 минут.

Этот праздник появился в Ленинграде в 1968 году. Через 11 лет красивая ежегодная традиция прервалась. В 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала праздник возродили. Корабль с алыми парусами вновь появился в акватории Невы. «Алые паруса» стали символом надежды каждого выпускника. Сегодня корабль с алыми парусами олицетворяет успешные начинания и безграничные возможности.

В 2024 году концерт и водно-пиротехническое шоу увидело рекордное количество зрителей — почти 37 миллионов человек по всему миру. В прямом эфире Пятого легендарное шоу посмотрело 7,7% телезрителей страны в ключевой для канала аудитории «Все 25-59». Это рекордный показатель доли за последние 17 лет. Телевизионная аудитория праздника по России и странам СНГ достигла 25,5 миллиона человек. В сети Интернет аудитория праздника увеличилась почти на 12% и составила 11,3 миллиона.

В этом году событие приобретает еще один особый оттенок. Капитан брига «Россия» — символа легендарного выпускного — Олег Николаев передаст в дар Музею Мирового океана фрагмент алого паруса. Он станет не только уникальным экспонатом музея-заповедника, но и подтверждением дружбы между регионами и музейными резиденциями на Балтике.

Концерт на Дворцовой начнется в 22.00 по московскому времени и продлится 2 часа 40 минут. В 00:40 в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника — белоснежного брига «Россия» под алыми парусами.

Перед выпускниками выступят такие артисты, как Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы «5УТРА», The Hatters, Вадим Самойлов/Агата Кристи и «Иванушки International». Ведущие праздника — Митя Хрусталев и Дарья Блохина.