Бородина и Сердюков отпраздновали свадьбу с размахом в Подмосковье
Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda
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Звездные гости, любимые артисты и теплая атмосфера. Как прошел один из самых ярких светских вечеров июня?
Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков официально оформили свои отношения еще 4 июня, но вчера они решили отметить это важное событие в кругу родных и друзей. Первые кадры с торжества уже опубликовали на 7Дней.ru.
Праздник прошел в Подмосковье и стал настоящим светским событием. Гостей радовали выступления Zivert, Artik & Asti и Akmal’, а за атмосферу вечера отвечал харизматичный ведущий Илья Соболев.
Под венец Бородину вел муж Ольги Орловой, а первый танец молодых влюбленные исполнили под песню Владимира Преснякова.
Бородина сделала выбор в пользу загородного мероприятия в итальянской тематике вместо столичного ресторана. Поговаривают, что звезда сняла роскошную виллу в Подмосковье.
Алена Жигалова поделилась впечатлениями о прошедшем дне и рассказала, что после обмена клятвами, новобрачные расположились в шатре, где и наслаждались выступлениями Zivert, Artik & Asti и Akmal.
Ранее в 5-tv.ru сообщали, что Бородина показала свое обручальное кольцо, но вот подписчики не уверены, что такое украшение был в силах подарить Николай Сердюков.