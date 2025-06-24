ФСБ рассекретила документы о подготовке Парада Победы в 1945-м

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Среди них — схемы построения войск и расположения съемочных точек на параде.

Сегодня — 80-я годовщина первого Парада Победы в Москве. «Известия» ознакомились с рассекреченными документами ФСБ и узнали малоизвестные страницы подготовки к мероприятию.

Среди них — схемы построения войск и расположения съемочных точек на параде. А также подробный план организации мер безопасности.

В торжестве под проливным дождем приняли участие около 40 тысяч воинов, в том числе 24 маршала и 249 генералов. Из Берлина в Москву специально доставили знамена и штандарты побежденной гитлеровской армии. Из них выбрали 200, которые пронесли по Красной площади и бросили к подножию Мавзолея. Дождь в Москве прекратился только к вечеру, тогда и прогремел грандиозный победный салют.