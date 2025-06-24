При обрушении горной породы в Хабаровском крае погиб один человек

На руднике Молодежный в Хабаровском крае при обрушении породы погиб один человек

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Следственный комитет по региону инициировал проведение проверки.

В Хабаровском крае на руднике Молодежный в Солнечном районе погиб один человек. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по региону в своем Telegram-канале.

«За минувшие сутки в регионе произошла одна чрезвычайная ситуация: обрушение горной породы на руднике в Солнечном районе, погиб один человек», — отмечается в материале.

По данным прокуратуры Хабаровского края, 23 июня на руднике Молодежный произошло обрушение породы, что стало причиной гибели 23-летнего студента, проходившего практику в АО «Оловянная рудная компания». Молодой человек был доставлен в больницу, где скончался от полученных ран.

Следственный комитет по региону инициировал проведение проверки по ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека).

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