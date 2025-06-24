Дегустация редких «победных» вин прошла на заводе «Массандра» в Крыму

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

В этом году подборку приурочили к 80-летию Победы.

Вино как история! В крымской Массандре прошла легендарная Егоровская дегустация. По старинным канонам эксперты оценивали бесценные коллекционные образцы, включая вина урожая военных лет и победного 1945-го. Корреспондент «Известий» Анастасия Харченко тоже прикоснулась к прошлому через глоток уникального напитка.

В бутылках без привычных этикеток, словно драгоценности в шкатулках, — ценнейшие образцы вин. Их строго оценивают эксперты по множеству критериев так же, как и почти 100 лет назад. Так проходит одно из главных ежегодных винодельческих событий — Егоровская дегустация. Не просто традиция, а в некотором смысле — наука.

«Мы на таких мероприятиях имеем возможность не просто поработать, а попробовать вина, характеризовать их, прикоснуться к истории, к определенному наследию, достоянию и посмотреть на вина, скажем так, несколько в другом ключе», — рассказал главный винодел АО «ПАО «Массандра» Александр Якименко.

Так же как и в искусстве, экспертам важно прочувствовать вина. Только так возможно будет произвести на свет новые шедевры, которые встанут в один ряд с теми, что уже прошли проверку временем.

«В этих подвалах хранится больше миллиона коллекционных бутылок. В них, можно сказать, заключена история нашей страны. Настоящий винтаж, покрытый вековой пылью», — показывает Харченко.

И на дегустации есть возможность прикоснуться к истории. В этом году подборку приурочили к 80-летию Победы.

«Все года подобраны, это юбилейная дата. 15 лет, 25, 30, 50, 40 лет Победы — это те сезоны, которые виноделы делали под мысленной сопричастностью к Великой Победе», — заявила главный эксперт по коллекционным винам АО «ПАО «Массандра» Елена Батрак.

Вкус этих вин, по оценкам экспертов, словно передает те эмоции, которые испытывала вся страна в эти важные даты.

«Они особенные в силу своего возраста. И, возможно, какую-то специфику добавило то, что в те годы приходилось виноградники фактически восстанавливать, было много ручного труда. Безусловно, те годы несут определенный отпечаток военных лет», — рассказал гендиректор АО «ПАО «Массандра» Владимир Масловский.

Самое зрелое вино этой дегустации — «Мускат белый Кастель» 38-го, который пережил всю войну. А главным, безусловно, назвали «победный» «Мускат белый ликерный» 1945 года.

«Массандра» нам предоставила великолепные образцы. Очень много есть образцов, которым больше 50 лет. И мы начали с хереса, он божественный, красивый. Затем перешли к портвейнам», — отметила гендиректор АО «ЗШВ «Новый Свет» Татьяна Максимова.

В этом году возможность дегустации уникальных вин появилась и у туристов. Сделать это можно в фирменном ресторане, который открылся совсем недавно.

«Винный ресторан имеет самый полный ассортимент в нашем баре, и поэтому можно продегустировать любое вино из нашего ассортимента. К вашим услугам», — заявила начальник управления туризма и социально-культурного сервиса АО «ПАО «Массандра» Елена Мирошник.

«Массандра» уже 131 год поддерживает статус одного из лучших винодельческих предприятий мира. Огромную часть марок вин, что есть здесь, не производят больше нигде.

«Море, горы, солнце, почва, богатая микроэлементами, — идеальные условия для выращивания винограда. Лоза здесь крепкая, а грозди буквально впитывают все самое полезное. И вино получается особенным», — рассказывает Харченко.

«Массандра» не гонится за урожайными сортами. Мы хотим качественные виноматериалы, поэтому мы сажаем сорта, такие как фурминт, на следующий год серсиаль. Они не очень урожайные, но они качественные», — говорит главный агроном АО «ПАО «Массандра» Анатолий Нескородов.

Сохраняя историю и шагая в ногу со временем. С увеличением площади виноградников модернизируют и само предприятие. С 2022 года здесь начали проводить масштабную закупку оборудования.

«Мы видим с вами оборудование в виде ферментаторов для брожения белых вин, также винификаторы, которые позволят нам получить высококачественные красные вина», — подчеркнул руководитель направления по работе с филиалами АО «ПАО «Массандра» Сергей Лагирев.

И получаются они здесь действительно одними из лучших. Не зря крымские предприятия на протяжении долгих лет завоевывают самые высокие награды.