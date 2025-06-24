Пожары в Забайкалье подбираются к стратегическим предприятиям
Лесные пожары в Забайкалье разгораются с новой силой
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru
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В Красноярске и Сочи же — ливни, потопы и град.
В Забайкалье с новой силой разгораются лесные пожары! В огне уже две с половиной тысячи гектаров. Пламя подбирается не только к жилым поселкам, но и стратегическим предприятиям. Недалеко от очага возгорания — бронетанковый ремонтный завод.
Ранее из-за сильного задымления перекрыли федеральную трассу и эвакуировали детский лагерь. Ситуацию осложняет жара и сильный ветер. А вот Красноярск испытал удар другой стихии — на город обрушились сильнейшие ливни с градом.
«Настоящий ураган пронесся по Красноярску. Ливень с градом, вот все, что от него осталось. Целые горсти. Сейчас он уже мелкий. Но некоторые градины достигали размеров перепелиного яйца», — рассказал корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.
Никак не наладится погода в Сочи. Залповые ливни снова затопили город. Под воду ушли пляжи, тротуары и дороги вместе с автомобилями. В Адлере выпал град величиной с перепелиное яйцо. Из-за непогоды не смогли приземлиться несколько рейсов.