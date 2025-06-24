Дональд Трамп заявил о «вечном» перемирии между Израилем и Ираном

Трамп о прекращении огня между Израилем и Ираном: Оно будет действовать вечно

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

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Американский лидер уверен, что остановил ракеты двух стран-противников.

Президент США Дональд Трамп назвал объявленное им прекращение огня между Израилем и Ираном «бессрочным» и «вечным». Он не сомневается, что этот перерыв положит конец всем военным действиям между двумя конфликтующими государствами.

Соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью журналистам телеканала NBC News.

«Я думаю, что прекращение огня бессрочно. Оно будет действовать вечно… Я не верю, что они когда-либо снова будут стрелять друг в друга», — сказал Трамп.

Прежде президент Соединенных Штатов публично сообщил в социальных сетях о согласии Израиля и Ирана на полное прекращение огня. Он предупредил, что решение вступит в силу через 6–12 часов, то есть после завершения военных миссий обеих стран.

По словам американского лидера, первым огонь прекратит Тегеран, а Израиль сделает то же через 12 часов. По истечении суток мир увидит «официальное прекращение 12-дневной войны».

Ранее 5-tv.ru выяснял, может ли Иран выполнить свою угрозу и перекрыть Ормузский пролив после атаки со стороны США.