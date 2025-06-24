«Нет соглашения»: стала известна позиция МИД Ирана по прекращению огня
Глава МИД Ирана Аракчи: пока нет соглашения о прекращении огня с Израилем
Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
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Инициатором завершения конфликта выступил Дональд Трамп.
Никакого соглашения о прекращении боевых действий между Ираном и Израилем в данный момент нет. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики в социальной сети X (бывш. Twitter).
«На данный момент нет „соглашения“ о каком-либо прекращении огня или боевых действий», — написал дипломат.
Как отмечает министр, Тегеран не будет наносить ответных ударов, если Израиль не станет атаковать Иран после 3:30 мск.
По словам чиновника, окончательное решение о прекращении военных операций Ирана будет принято позже.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запретил израильским чиновникам как-либо высказываться насчет соглашения о прекращении огня до дальнейшего уведомления.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп заявил о согласии Израиля и Ирана полностью прекратить удары по друг другу.