«Нет соглашения»: стала известна позиция МИД Ирана по прекращению огня

Глава МИД Ирана Аракчи: пока нет соглашения о прекращении огня с Израилем

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Инициатором завершения конфликта выступил Дональд Трамп.

Никакого соглашения о прекращении боевых действий между Ираном и Израилем в данный момент нет. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики в социальной сети X (бывш. Twitter).

«На данный момент нет „соглашения“ о каком-либо прекращении огня или боевых действий», — написал дипломат.

Как отмечает министр, Тегеран не будет наносить ответных ударов, если Израиль не станет атаковать Иран после 3:30 мск.

По словам чиновника, окончательное решение о прекращении военных операций Ирана будет принято позже.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запретил израильским чиновникам как-либо высказываться насчет соглашения о прекращении огня до дальнейшего уведомления.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. В ответ на эти действия руководство Исламской Республики объявило о проведении операции «Правдивое обещание 3». Стороны продолжают обмениваться ударами до сих пор. Сообщается о большом количестве жертв среди мирного населения.

США долго не вмешивались в конфликт, однако 22 июня Дональд Трамп заявил об успешных атаках американских вооруженных сил по трем ядерным объектам Тегерана: в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп заявил о согласии Израиля и Ирана полностью прекратить удары по друг другу.