Юсуповский нихао: звезды на премии «Хрустальная Турандот»
Русская природа волновалась с нами! Шелест леса перебивал овации, а зашедшее солнце и кроваво-красная подсветка в стиле «Сумерек» — страшно подняли градус прохладного вечера очень жаркой церемонии!
Вспотеть от волнения и даже от проделанных десяти тысяч шагов от входа до ковровой дорожки не удалось! Конечно, этому помешали успокаивающие взмахи азиатских веерочков и их милейшие китайские обладательницы, которые стояли почти за каждым поворотом.
«Нихао! Турьяндот? Вьям тюда», — вот так на ломаном русском очаровательные жители «поднебесной» ориентировали заблудившихся гостей на просторах Юсуповского дворца в заповеднике «Архангельское».
Между прочим, статуэтки на XXXIII премии «Хрустальная Турандот» в этом году стали еще хрустальнее, ведь делают их руки Александра Фокина — мастера, любящего свою родину! Прошлого, как сказали, пришлось заменить, поскольку его унесло европейскими ветрами… Но, благо, через призму Турандот все сердца как под микроскопом — тепло к Отечеству не скроешь!
О чем знает Евгений Писарев, куда смотрит семья Антона Шагина, почему стразы сияют ярче глаз Ани Чиповской, как комментирует Илья Авербух образ жены, что прибавило хруста статуэтке «Турандот» по мнению Бориса Берникова, — и многое другое в фоторепортаже 5-tv.ru.
Большой пример — семья Антона Шагина! Конечно, они могут смотреть в разном направлении, но только в одном случае — если фотографов перед ними много!
1/9 ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
Нихао от Лизы Арзамасовой, ой нет же… От Великой китайской принцессы Турандот, в образе которой была актриса! Но игры играми, а дома, как подколол ее супруг, она вроде нормальная!
2/9 ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
Сегодня блеск глаз Ани Чиповской слегка перебивают яркие стразы… Волнение… боль? Хотя, давайте не будем теряться в догадках! Актриса, вероятно, как и все ежегодно, просто заблудилась в дворцовых просторах и ещё не отошла от переживаний!
3/9 ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
Валерий Баринов невзначай поддержал красные мотивы Китая, но не наряды волновали сердце артиста, а мысли о том, когда же снимут хорошее кино о наших солдатах… «Когда вернутся…», — поразмыслил Баринов.
4/9 ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
Особой «Турандот» был удостоин художественный руководитель РАМТ — Алексей Бородин! За 36 достойных лет, отданных дорогому театру! Почти пол жизни служения людям и душам!
5/9 ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
Хрустальная Турандот не может делаться руками нелюбящего родину мастера, считает Борис Берников! Поэтому с этого года премия хрустит от своей чистоты и теперь статуэтку держать нужно с особой любовью!
6/9 ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
«Машу веером и знаю, что лучший!» — всегда Ваш скромный и талантливый Евгений Писарев. Режиссёр стал обладателем Хрустальной Турандот!
7/9 ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
Красота же! Павел Попов и Елена Полянская — та самая любовь с картинки, ставшая реальностью! И это правда — актеры сблизились, играя пару на сцене!
8/9 ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
Юлия Рутберг и легко, и крепко держится за Сергея Володченко. И кажется, поддувающие из леса ветра и ослепляющий блеск пока не в силах разбить их приятный союз. А вы заметили китайские мотивы на шали Рутберг?
9/9 ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов