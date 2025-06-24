Риск или решение проблемы? Шесть мифов об экстренной контрацепции

Фото: www.globallookpress.com/Bernard Jaubert

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Женщины боятся принимать подобные препараты из-за распространенных предрассудков.

Иногда несколько минут удовольствия оборачиваются нежелательными последствиями, такими, как нежелательная беременность. Но если средства защиты не оказались под рукой или не сработали, есть препараты экстренной контрацепции. И 72 часа в запасе, чтобы принять решение о своем будущем. Вот только принимать их женщины боятся из-за распространенных предрассудков. В интервью aif.ru акушер-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева развеяла самые популярные мифы.

Миф № 1. Экстренной контрацепцией пользуются только непорядочные женщины, ведущие беспорядочную половую жизнь

Опросы говорят о другом. По словам Ерофеевой, из 1300 опрошенных россиянок 91% хотя бы раз в жизни сталкивались с незащищенным половым актом вне зависимости от их статуса, а 62% принимали соответствующие медикаменты. 39% респондентов делали это один-два раза в жизни, а 5% — до десяти раз.

Врач подчеркнула, что экстренная контрацепция не может и не должна заменять плановую. Ее можно применить, когда другие средства оказались неэффективны, если произошло сексуальное насилие или просто незащищенный половой акт. Но увлекаться не стоит, две таблетки за полгода — это уже часто, лучше наладить плановую контрацепцию.

Миф № 2. К экстренной контрацепции прибегают только юные и не умеющие предохраняться девушки

Очередной соцопрос на службе реальности. Не молодежь, а взрослые женщины 36–45 лет (66% опрошенных) чаще прибегают к экстренной контрацепции. 65% респондентов имеют детей, 79% замужем, 75,5% с высшим образованием, 64,7% работают в найме, из них 15,5% — на руководящих должностях.

Миф № 3. Пользоваться экстренной контрацепцией — то же, что сделать аборт

Это не так. Препараты для экстренной контрацепции (ЭК) на основе левоноргестрела не приводят к прерыванию беременности, а предотвращают ее наступление. Эти средства подавляют или задерживают овуляцию и влияют на свойства эндометрия. Они не дают беременности случиться, так как мешают оплодотворенной яйцеклетке прикрепиться к эндометрию. А пока этого не произошло, беременности нет.

Миф № 4. Средства экстренной контрацепции могут использоваться для медикаментозного аборта. Поэтому можно принять таблетку не за 72 часа, а после положительного теста на беременность

Как рассказала врач, препараты левоноргестрела никогда не использовались для прерывания беременности, поэтому и продаются свободно, без рецепта. И если даже их случайно примет женщина в положении, ребенка она не потеряет. А медикаменты на основе мифепристона — это как раз про аборт, поэтому правила его продажи сегодня ужесточены. Так что срок в 72 часа на экстренную контрацепцию необходимо соблюдать, лучше успеть в первый день. Во вторые сутки эффективность не превышает 65% случаев, в третьи — только 50%.

Миф № 5. Экстренная контрацепция вызывает тошноту, рвоту, плохое самочувствие и кровотечение

Активным веществом в таких препаратах является синтетический аналог прогестерона — естественного гормона, уровень которого растет во время беременности. Поэтому после приема левоноргестрела может привести к подобию токсикоза, но не как при настоящей беременности. Оценивая переносимость средств экстренной контрацепции, 78% россиянок отрицали неприятные симптомы, 18,5% отметили некоторые побочные эффекты, плохо перенесли их только 3,3% женщин.

Миф № 6. Экстренная контрацепция — это риск гормональных нарушений, скачков цикла и даже бесплодия

На самом деле подобные препараты хорошо изучены, их безопасность для репродуктивного и общего здоровья давно доказана. В РФ доступны три препарата — по решению Минздрава они продаются без рецепта, один из них даже не требует запивания, так как растворяется во рту. Медикаменты действуют в течение одного менструального цикла, в следующем уже можно забеременеть, фертильность не снижается. Еще больше пользы — для психики. Вместо паники после приема 42,5% россиянок чувствовали облегчение и успокоение.



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