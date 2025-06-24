«Львы съедают не больно»: почему пострадал директор «Тайгана»

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Олега Зубкова могут доставить в Москву для дальнейшего лечения.

Еще один случай нападения хищника на человека произошел в Крыму. Тяжелейшие травмы во время кормления льва получил директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков.

Это он публиковал в своих сетях, как играет со львами, обнимается с ними, когда надо — наказывает. Зубкову многие говорили, что не смотря на близкие отношения, его питомцы — это все-таки дикие звери. Об этом свидетельствовали и нападения на посетителей и сотрудников в этом же парке. Почему же там так относились к безопасности — попыталась понять корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Вот в таком состоянии, без сознания, владельца сафари-парка впервые после нападения увидели журналисты. Его перевозили в республиканский клинический центр.

На этих кадрах, сделанных накануне, видно, как его пытались спасти из лап хищника, мгновением ранее на него напал его же лев, и все это на глазах у посетителей.

«Голова, лицо, тело, руки были все в крови, все как мясо. Там не было ни одного живого места на нем», — рассказала очевидец Елена Романова.

Нападение произошло во время кормления животных.

«Олег Алексеевич стал закрывать двери, но закрыть почему-то получилось резко. Вот этот резкий звук закрывающейся двери — лев подскочил и побежал. Олег Алексеевич оказался на пути льва», — сообщила пресс-секретарь парка «Тайган» Татьяна Алексагина.

Травмы у Зубкова очень серьезные.

«У пациента повреждена трахея, лев разорвал ее клыками, повреждены мышцы шеи с активным кровотечением, оторвалась большая грудная мышца слева», — уточнил главный внештатный торакальный хирург Министерства здравоохранения Республики Крым Андрей Дорошенко.

Олег Зубков — медийная личность, его видео с хищниками набирают миллионы просмотров, а с ними он работает больше 20 лет. За это время «Тайган» стал самым крупным парком львов не только в России, но и в Европе, но в какой-то момент игра с огнем зашла слишком далеко. На архивных кадрах Зубков очень свободно ведет себя с хищниками, сам буквально позиционирует себя человеком-львом: вот он охраняет льва, пока тот ест мясо, здесь целует другого, провоцирует, тянет за хвост, гоняет зверей по вольеру с тапкой в руках и даже меряется силами с царем зверей.

«И кормит он там их сам. Сам заезжает в саванну на своем электроавтомобиле, завозит на нем мясо. И вот в этот момент там не укрыться, не убежать, не защититься. И раньше в этой саванне проходила услуга «Прогулка ко львам», — объяснил турист Сергей Марченко.

Услугу запретили после того, как на туристку напал хищник, женщина тогда уцелела. Она поделилась с «Известиями» воспоминаниями о том дне.

«Олег Алексеевич еще предложил мне с одним львом сфотографироваться, посадил меня рядом с ним, через секунду этот лев напал на меня, схватил за руку и протащил по земле несколько метров. Я очнулась на ногах через какое-то время, у меня текла кровь на руке. Олег Алексеевич посадил меня в машинку, попросил никому не звонить, никуда не обращаться», — рассказала пострадавшая в парке «Тайган» в 2018 году Ольга Соломина.

А затем были новые нападения одно за другим: лев откусил палец годовалому младенцу, лев насмерть загрыз сотрудницу сафари-парка. На каждый случай свое оправдание со стороны дирекции парка. После гибели сотрудницы Леокадии Переваловой наказание не понес никто, а ведь всего лишь нужно было придерживаться элементарных правил.

«Высота ограды у нас пять с половиной метров, затем сверху есть электросторож, на всякий случай, три линии», — заявил директор приморского и подмосковного сафари-парков Дмитрий Мезенцев.

Полюбоваться хищниками можно вот так близко, рукой до них, конечно, не дотянуться, но при желании или по неосторожности можно упасть за ограждение. К тому же оно не такое уж и высокое.

Есть и такие ограждения, где подойти ко львам можно вплотную.

Калитку можно открыть очень легко, потому что замка попросту нет. Делать я этого, конечно, не стану, вот прям здесь находится один лев, там дальше — второй.

Взрослый, вероятно, не станет рисковать жизнью, но в парке всегда много детей.

Да и зачем охранять? Ведь как говорил сам Зубков: «Львы съедают не больно» — а сотрудники парка весь день делают вид, что ничего не произошло, перед журналистами закрывают все двери.

Что будет с парком, пока непонятно. Сейчас билеты в «Тайган» продают, как и прежде. Олег Зубков остается в тяжелом состоянии, на всякий случай подготовлена авиация, если будет необходимо транспортировать его в Москву.