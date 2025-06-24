Свадьбы не будет? Юная невеста Григория Лепса прокомментировала слухи об их расставании

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Аврору Кибу подозревают в грандиозной афере.

Вопреки сплетням и ожиданиям хейтеров, 19-летний блогер Аврора Киба все еще счастлива в отношениях с 62-летним народным артистом РФ Григорием Лепсом. На своей странице в соцсети девушка ответила на вопрос, который так волнует подписчиков — правда ли, что пары больше нет, а помолвка расторгнута.

Киба опубликовала совместное фото, снятое во время концерта Лепса — певец стоит на сцене и протягивает руку своей невесте, любующейся им из зрительного зала. На вопрос фолловера Аврора ответила шутливо — что не слышала новостей о своем разрыве с Григорием Викторовичем.

А еще о своем же романе с неким фитнес-тренером и краже 170 миллионов. Оказывается, Кибу подозревают в грандиозной афере — якобы с этими деньгами она сбежала в Марокко. Как сказала сама девушка, если бы и украла, поехала бы в Милан или Париж, а не в Марокко. Непросто Авроре держать удар, но она справляется. Недавно ей пришлось отстаивать себя перед Филиппом Киркоровым и Марго Овсянниковой на шоу «Мастер игры». В ответ на резкие вопросы и комментарии Киба перешла к угрозам.

Звездная пара с разницей в возрасте более 40 лет не дает покоя ни публике, ни коллегам по шоу-бизнесу. В 2021 году вторая жена Анна Шаплыкова ушла от Лепса после 20 лет брака, трое детей остались с ней, потом, по слухам, он недолго встречался с телеведущей Елизаветой Ридель, а в 2024-м представил миру юную невесту Аврору. На пальце девушки красуется бриллиант за 30 миллионов рублей, свадьба запланирована на это лето.

Ранее 5-tv.ru писал о конфликте Авроры Кибы и Филиппа Киркорова. Чем музыкант обидел избранницу своего коллеги?