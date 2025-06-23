Радикальные меры: есть ли у Ирана поводы перекрывать Ормузский пролив

Фото: www.globallookpress.com/Sepahnews

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Утром стоимость нефти превысила 78 долларов за баррель. Что будет, если Тегеран исполнит свою угрозу США?

В ответ на удары со стороны армии США Иран пригрозил, что Ормузский пролив — важная точка пути в Индийский океан — может быть перекрыт в ближайшее время. На фоне этого конфликта мировые цены на нефть подскочили. Накануне показатели превысили 78 долларов за баррель, чего не наблюдалось с января. Как сообщает EADaily со ссылкой на экспертов, Тегеран выигрывает в сложившейся ситуации, при этом для страны это единственный путь экспорта сырья. Кроме того, через пролив проходит более 20% мировой нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

Решение о перекрытии торгового пути уже одобрено иранским меджлисом (парламентом), окончательное решение остается за Высшим советом нацбезопасности. Неизвестно, пойдет ли исламская республика на такие меры, его танкеры пока продолжают загружать сырую нефть, а иностранные приближаются к иранским нефтяным терминалам, но уже сейчас мир реагирует на напряжение взлетом цен.

Как отмечает издание, сегодня Тегерану, вероятно, выгодно нагнетать ситуацию, но никак не переходить к самим решительным действиям. По мнению эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, Ормузский пролив может быть перекрыт только в двух случаях: если нефтяную промышленность Ирана разрушат, и у страны не останется экспорта, если наступит критическая для существования иранских властей ситуация.

«Даже после того, как Соединенные Штаты нанесли по ним удар, проблем у Ирана от перекрытия Ормузского пролива будет больше, чем выгоды. Это последняя мера, которую может предпринять Тегеран, мол, не доставайся же ты никому», — заявил Юшков.

По словам эксперта, у Ирана пока нет причин лишать себя основного экспортного дохода. США в этом случае ввяжутся в конфликт еще больше, нанесут новые удары и возьмутся за власть в исламской республике. Еще один аргумент против перекрытия пролива — негативная реакция стран Персидского залива, которые сейчас осуждают Штаты, но нуждаются в торговом пути.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как США ответили на угрозу Ирана заблокировать Ормузский пролив.