Росавиация предписала авиакомпаниям не выполнять полеты над Ираком и Катаром

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Ограничения связаны с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Росавиация предписала авиакомпаниям не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Посольство РФ в Катаре призвало находящихся на катарской территории россиян сохранять спокойствие и воздержаться от пребывания в местах массового скопления людей.

В посольстве также предупредили, что стоит отказаться от поездок в другие части Катара, и призвали находящихся на катарской территории россиян сохранять спокойствие и воздержаться от пребывания в местах массового скопления людей.

«Просьба сохранять спокойствие и внимательно следить за информационными сообщениями и рекомендациями местных властей и официальных каналов Посольства России», — уточнили в Telegram-канале дипмиссии.

Ранее Иран начал операцию «Баракат аль-Фатх» против базы США Аль-Удейд в Катаре, сообщает иранская гостелерадиокомпания. На авиабазе США в Ираке объявлен режим максимальной боевой готовности, персоналу приказано укрыться в бункерах.

Три ракеты напрямую попали в катарскую авиабазу Аль-Удейд, сообщает КСИР. Там отметили, что дым и огонь поднимаются над базой США.

Тревога объявлена на базах США в Бахрейне, Кувейте и Катаре, слышны сирены на базах в Ираке, передает иранская гостелерадиокомпания.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. В ответ на эти действия руководство Исламской Республики объявило о проведении операции «Правдивое обещание 3». Стороны продолжают обмениваться ударами до сих пор. Сообщается о большом количестве жертв среди мирного населения.

США долго не вмешивались в конфликт, однако 22 июня Дональд Трамп заявил об успешных атаках американских вооруженных сил по трем ядерным объектам Тегерана: в Фордо, Натанзе и Исфахане.