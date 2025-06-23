Риналь Мухаметов записал эксклюзивный трек для комедии «Качели»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Композиция вышла за несколько дней до премьеры фильма.

Актер и музыкант Риналь Мухаметов, выступающий под псевдонимом RINAL, записал эксклюзивную композицию специально для грядущей комедии «Качели».

Песня с одноименным названием появилась на цифровых платформах 20 июня. Выхода кинокартины в прокат запланирован на 26 число.

Композиция родилась прямо на съемочной площадке. По словам Мухаметова, идея пришла во время перерыва между дублями. Разговор с актрисой Надеждой Игошиной напомнил ему о его юношеском опыте в театральной группе, где он создавал песни в формате импровизации. Вдохновленная атмосфера съемок и легкая шутка коллеги стали толчком к созданию припева, который впоследствии стал основой трека. Уже в тот же день артист придумал куплеты и довел песню до финального звучания с помощью синтезаторов.

Главное о фильме

«Качели» — это яркая комедия о поисках пропавших мужчин, неожиданной встрече с прошлым и бурной ночи, которая переворачивает все.

Главные роли исполнили Саша Бортич, Маруся Фомина и Надежда Игошина — героини, которым предстоит найти своих непутевых спутников, исчезнувших после вечеринки. Их играют Риналь Мухаметов, Иван Фоминов и Саша Алябьев.

Сюжет закручивается вокруг внезапного появления старого друга (Гоша Токаев), который приносит с собой не только воспоминания, но и серьезные проблемы. Веселье оборачивается хаосом. Разрушенный бар, странные знакомства и опасные связи — все это за одну ночь, под сопровождение хитов 2000-х от «Демо», «Вируса», Михаила Круга и «Сектора Газа».

Фильм создан студиями «Студия Видеопрокат» и Art Pictures Distribution, а дистрибуцией занимается «НМГ Кинопрокат».