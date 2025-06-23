«Все с ожогами»: на свадьбе в Подмосковье произошел взрыв

Фото: 5-tv.ru

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Пиротехник, ответственный за произошедшее, вину не признает.

Во время свадебной церемонии в подмосковном Долгопрудном произошел взрыв пиротехники. По известным данным, изделие взорвалось, а его составные части попали на гостей торжества. Гости мероприятия получили ожоги, синяки и царапины, но серьезно пострадавших нет. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала невеста Дана.

«У нас все с ожогами, а так в принципе все обошлось. Волосы сожгли, платье», — рассказала девушка.

Она добавила, что инцидент произошел две недели назад. Ответственный за пиротехническое оборудование и случившееся вернул 50% от стоимости свадебного инвентаря, хоть и вину свою не признает.

По словам потерпевших, мужчина опоздал на полтора часа и ставил технику впопыхах. В полицию пострадавшая обращаться не стала. Девушка добавила, что важность заключается в сохранении жизней собравшихся.

Ранее в 5-tv.ru сообщили о взрыве в церкви Святого Ильи на востоке Дамаска. Инцидент произошел в районе Дувейла, где проживает, по большей части, христианское население. Неизвестный открыл огонь по верующим, а позже активировал взрывное устройство у себя на груди. Известно о двадцати погибших.