Тысячи демонстрантов с плакатами: США охватили протесты из-за ударов по Ирану

Фото, видео: Reuters/Caitlin Ochs; 5-tv.ru

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Митингующие называют Трампа военным преступником.

Цены на нефть вырастут из-за блокады Ормузского пролива, и все это — на фоне массовых протестов. Тысячи человек вышли на улицы Нью-Йорка с призывами прекратить обстрелы Ирана. Трампа демонстранты называют военным преступником. Такие же акции в Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Бостоне и Чикаго.

А это уже Нидерланды. Многотысячный протест против всей политики НАТО, за сутки до саммита альянса в Гааге. Он уже стал скандальным, впервые его бойкотирует японский премьер Вместо него поедет глава МИД, и все из-за ударов США по Ирану.

Не будет и президента Южной Кореи. Дональд Трамп прилетит на день позже — требовать увеличения военных расходов странами альянса до пяти процентов ВВП. Генсек НАТО уже назвал это приоритетной целью встречи.