«Предмет общей обеспокоенности»: подробности встречи Путина с главой МИД Ирана

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Министр иностранных дел исламской республики прилетел в Москву на 11-й день ирано-израильского конфликта.

Атакована и первая американская база в Сирии. Местные СМИ утверждают, что обстрел в провинции Эль-Хасака был минометным. Но даже такой провокации сейчас достаточно, чтобы превратить весь регион в одну большую зону боевых действий. И именно в такой момент министр иностранных дел Ирана встретился в Владимиром Путиным. Корреспондент «Известий» Николай Иванов — о переговорах, за которыми следит, без преувеличения, весь мир.

На 11-й день конфликта министр иностранных дел Ирана летит в Москву. Его принимает Владимир Путин.

«Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно изложена, артикулирована МИДом от имени России, и вы знаете о позиции, которую мы заняли и в Совете Безопасности ООН. Не спровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий», — заявил российский лидер.

«Эти агрессивные действия со стороны Израиля и США совершенно нелегитимны и нарушают международные правила и международные нормы. Мы также хотели поблагодарить российских коллег и друзей с тем, что они решительно осудили эти агрессивные действия. Россия сегодня находится на правильной стороне истории и международного права», — отметил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

В основе которого — устав ООН прежде всего, а не право сильного.

«Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу. Я очень рад, что вы сегодня в Москве. Это даст возможность нам обсудить все эти острые темы, вместе подумать над тем, как можно было бы выйти из сегодняшней ситуации», — добавил Путин.

А она становится хуже с каждым часом. Новый обмен ударами: Израиль бомбит Тегеран и Карадж. Иран направляет беспилотники и ракеты на Тель-Авив, Ашкелон и Ашдод.

Иран готовится прекратить сотрудничество с МАГАТЭ. Агентство по атомной энергии в растерянности: американцы не прислушались к докладу инспекторов — что у Ирана нет атомной бомбы. Теперь там не знают, куда делись 400 килограммов уже обогащенного до 60% урана — судя по спутниковым снимкам, его вывезли до бомбардировок объекта в Фордо. И это очень беспокоит всех мировых игроков.

Ближневосточная воронка затягивает все больше стран. А удары по ядерным объектам Ирана грозят непредсказуемыми последствиями. На «Примаковских чтениях» политики и дипломаты обсуждают сценарии будущего.

Слишком многое поставлено на карту, когда речь идет об уничтожении ядерных объектов. Занервничала Европа. Радиация границ не знает.

Вовлечение США в конфликт оптимизма не добавляет и прямо противоречит миротворческим лозунгам, с которых Дональд Трамп начинал президентство.

«Здесь молниеносной победоносной войны, к сожалению, не получится. У Ирана есть все основания для того, чтобы отвечать, для того, чтобы защищать свою страну, свой суверенитет, свои интересы, в том числе в части мирной атомной энергетики», — заместитель председателя Совфеда РФ Константин Косачев.

При этом контакты Москвы и Вашингтона продолжаются.

Россия предложила услуги в качестве посредника в ближневосточном конфликте, который расползается за границы региона.

«Как говорится, география уже расширилась. Россия действительно в уникальной ситуации, поддерживая, в общем, нормальный политический диалог со всеми вовлеченными в этот конфликт странами. Так что посмотрим, если и когда посреднические услуги странам-участницам конфликта потребуются, но они будут знать, где нас найти», — отметил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

В конце концов, стран с таким бесспорным авторитетом на международной арене, как у нас, практически не осталось.