В Курской области погиб начальник военной полиции Алексей Жаров

Фото: Telegram/Александр Хинштейн/Hinshtein

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Подозреваемые в причастности к его смерти уже задержаны.

В Курской области погиб начальник военной полиции Суджанского района Алексей Жаров с позывным «Жара». Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Депутат уточнил, что трагедия произошла 22 июня. Алексей Жаров пытался задержать мародеров и погиб. Подробности инцидента неизвестны. Есть версия, что преступники применили огнестрельное оружие. Однако официальной информации об этом не поступало. Подозреваемые в убийстве полицейского были задержаны.

«Алексей служил в Кореневском, а затем Глушковском и Суджанском районах. Помогал жителям, которые остались в приграничье. Даже в самые трудные моменты он проявлял искреннюю заботу и человечность», — написал Александр Хинштейн.

Депутат добавил, что поступок Алексея — пример преданности и искреннего патриотизма.

«Он смело и самоотверженно служил своей Родине до последнего дня<…> Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшего. Обязательно окажем всю необходимую помощь», — подытожил Александр Хинштейн.

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