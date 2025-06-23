Гросси призывает допустить инспекторов МАГАТЭ на иранские ядерные объекты

Фото, видео: www.globallookpress.com/Xie E; 5-tv.ru

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Иран называет это невозможным из-за предвзятости организации.

Оценить степень разрушения иранских ядерных объектов невозможно до сих пор, об этом заявил глава МАГАТЭ на экстренном заседании Совбеза ООН.

Рафаэль Гросси добивается допуска инспекторов организации к местам хранения обогащенного топлива. Однако, по словам представителя Ирана, сейчас это невозможно, ведь предвзятость МАГАТЭ позволяет оправдывать атаки Израиля и США на исламскую республику.

Единым фронтом с ней на заседании выступили Россия, Китай и Пакистан. В проекте совместной резолюции содержится призыв к немедленному прекращению огня. Документ, по словам нашего постпреда, поддерживают большинство членов Совбеза. Василий Небензя настаивает, что ООН обязана найти коллективное решение для защиты атомной инфраструктуры Ирана.

«Для всех в этом зале очевиндо, что если эскалацию не остановить, то Ближний Восток окажется на пороге широкомасштабного конфликта с непредсказуемыми последствиями дел всей системы международной безопасности. А весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы. Мы призываем к немедленному прекращению агрессивных действий со стороны Израиля и США, сдержанности всех сторон и возвращению ситуации в рамки международной дипломатии и переговорного процесса», — отметил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя добавил, что ради гегемонии США готовы на все. И Вашингтон совершенно не заботят последствия ударов по ядерным объектам. Подтверждением этих слов стал новый ультиматум, который выдвинул иранцам Марко Рубио. По словам американского госсекретаря, все прекратится, если «Тегеран раздаст обогащенный уран третьим странам и будет развиваться исключительно за счет нефти».