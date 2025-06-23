Распространение огня в у Атамановки Забайкалье удалось замедлить

Горящие очаги у поселка в Забайкалье ликвидируют с воздуха

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Денис Алферов; 5-tv.ru

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К тушению привлечены авиация, бульдозеры и специальный поезд.

Крупный пожар в Забайкалье у поселка Атамановка направили тушить специальный поезд. В составе более 180 тонн воды. Горящие очаги ликвидируют и с воздуха. Чтобы не пустить пламя дальше, бульдозеры прокладывают защитную полосу.

Пожар охватил уже более 300 гектаров леса, дым и гарь повсюду. По словам жителей, огонь подобрался совсем близко к домам.

Более 200 человек, взрослых и детей, экстренно вывезли из лагеря «Парус», который находится под Атамановкой. В районе поселка на время перекрыли участок федеральной дороги «Чита — Забайкальск» из-за дымовой завесы. Тушившие пожар добровольцы едва не попали в огненное кольцо

«Почти попали в окружение, дым со всех сторон. Дышать нечем. Вот тушим, пытаемся удержать. Вода кончается быстро. Пока за водой ходим, он снова разгорается», — рассказал заместитель министра экономического развития Забайкальского края Виталий Шильников.

Сейчас распространение пламени удалось замедлить. Но синоптики дают неутешительный прогноз — на регион надвигается штормовой ветер, ситуацию осложняют жара под сорок градусов. В крае сейчас бушуют с десяток пожаров. По данным «Авиалесоохраны», огонь прошел уже более 220 тысяч гектаров.