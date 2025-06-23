«Им здесь нравится»: Илья Гуров о зарубежных звездах в России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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По словам исполнителя, они приезжают в РФ и наслаждаются нашей культурой.

Несмотря на все сложности, в Россию продолжают приезжать зарубежные спортивные команды. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал музыкант Илья Гуров на фестивале «Арт-футбол 2025».

«Уникальность этого мероприятия заключается в том, что в наше непростое время Юрий Николаевич Давыдов (музыкант, президент футбольного клуба „Старко“ — Прим.ред.) находит единомышленников, привозит в Россию зарубежные команды, звезд, деятелей искусства, которые неравнодушны к нашей стране. Им здесь нравится», — сказал музыкант.

По его словам, на спортивный фестиваль в тот раз приехали звезды из Турции, Азербайджана, Кореи и Ирана.

«Все приходят, все наслаждаются нашей культурой <…> и радуются тому, как к ним здесь относится зритель», — добавил музыкант.

В 2025 году фестиваль «Арт-футбол» прошел в десятый раз. В матче приняли участие, в том числе команды из Аргентины, Венеции, Перу, Грузии и Японии. По мнению Ильи Гурова, это замечательное спортивное мероприятие, которое в будущем будет только расти и развиваться.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда турецких сериалов Эркан Колчак приехал в Россию, чтобы сыграть в футбол.