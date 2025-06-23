Медведь убил двух мужчин в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске медведь напал на людей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В городе проводятся вынужденные меры по отстрелу опасного животного.
На Сахалине — в городе Южно-Сахалинск — медведь загрыз двух мужчин. Об этом сообщили в региональном управлении СК.
ЧП произошло 23 июня. Согласно информации ведомства, в районе «Трех оленей» на одного из мужчин напал агрессивный медведь. В результате происшествия местный житель скончался в машине скорой помощи. Затем, немного позднее, полиция обнаружила еще одного мужчину. К тому времени у последнего отсутствовали признаки жизни.
После инцидента представители органов власти преступили к расследованию обстоятельств произошедшего. Полиция возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц. Всех виновных привлекут к ответственности по статье о халатности, повлекшей смерть двух лиц.
Также известно, что в городе специалисты регионального Агентства лесного и охотничьего хозяйства приступили к вынужденному отстрелу животного. Эта мера нужна для обеспечения безопасности граждан.
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