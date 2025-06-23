Путин встретится с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дипломат прибыл в Москву накануне.

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

По его словам, встреча должна состоятся 23 июня. Официальной информации о том, о чем Путин будет говорить с Аббасом Аракчи, нет. При этом Юрий Ушков добавил, что контакты между Россией и США по устранению взаимных раздражителей продолжаются.

О том, что Аббаса Аракчи прибыл в Москву стало известно пару дней назад. Как заявила представитель Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Мария Захарова иранский дипломат приехал «для проведения рядов переговоров».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. В ответ на эти действия руководство Тегерана объявило о проведении операции «Правдивое обещание 3».

США долго не вмешивались в конфликт, однако 22 июня Дональд Трамп заявил об успешных атаках американских вооруженных сил по трем ядерным объектам Тегерана: в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МАГАТЭ не зафиксировало повышения уровня радиации после атак Америки по ядерным объектам Ирана.