Фото, видео: www.globallookpress.com/Ashley Chan_2; 5-tv.ru

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Киев начал забирать на фронт с похорон погибших боевиков ВСУ.

Киев тем временем отчаянно пытается восполнить боевые потери: насильственная мобилизация теперь и на кладбищах. Причем в самой тыловой области Украины — Львовской.

Там сотрудники ТЦК попытались увезти человека прямо с похорон погибшего боевика ВСУ. Траурная процессия отбивалась кулаками.

А в соседней области, в Луцке, на защиту от беспредела встал жилой район. Кто-то даже кинул в микроавтобус банку солений. Молодой человек истошно просил свидетелей снимать все зверства на телефоны — это его и спасло.

И все это на фоне заявлений Сырского. Главком ВСУ утверждает, что для разбора подобных случаев направил в военкоматы специальные комиссии. Правда, они решают сейчас другую задачу — ищут среди сотрудников ТЦК, тех кто не воевал. Чтобы отправить их на фронт.