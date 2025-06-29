Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы

Фото: 5-tv.ru

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В юбилейный для возрожденного праздника год проход парусника станет еще более захватывающим.

Главный символ праздника всех выпускников «Алые паруса» — бриг «Россия» — вошел в акваторию Невы.

Парусник стартовал от Сенатской площади. Его маршрут в этом году стал особенно захватывающим. Судно пронесется через разведенный створ Дворцового моста, а затем, следуя живописной Дворцовой набережной, совершит эффектный разворот на 360 градусов у Зимней канавки. После этого бриг направится к Троицкому мосту, чтобы поприветствовать всех выпускников.

Корабль демонстрирует свои невероятные возможности на воде: на моторе он движется с комфортной скоростью около 13 километров в час, позволяя участникам и зрителям насладиться каждыми мгновениями этого зрелища. Особое внимание привлекают семнадцать алых парусов, которые занимают почти 900 квадратных метров. Их яркий окрас и величественные размеры делают бриг «Россия» истинным символом праздника, гарантируя незабываемые впечатления всем наблюдателям. В этот вечер, когда паруса развеваются на ветру, они становятся воплощением мечты и надежды для молодых людей, стоящих на пороге взрослой жизни.

В 2025 году шоу приурочено к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, что добавляет особую значимость происходящему. Праздник также отмечен грандиозным концертом на Дворцовой площади, начавшимся в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно увидеть на сайте 5-tv.ru.

Возрождение «Алых парусов» в 2005 году стало важным событием, инициированным Акционерным Банком «РОССИЯ», Правительством Санкт-Петербурга и Пятым каналом. С тех пор эта ночь волшебства зарекомендовало себя как неотъемлемая часть культурной жизни города, ежегодно собирая тысячи молодых человек, гостей и местных жителей в едином порыве радости и веселья. Каждый год этот праздник создает уникальную атмосферу, полную ярких эмоций и романтики, объединяя всех в одно целое.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Мариуполе на празднике «Алые паруса» перед выпускниками предстала яхта «Ассоль».