В России появятся единые школьные учебники

Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

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Работа над книгами нового образца по русскому языку и литературе еще продолжается.

В российских школах со следующего года появятся учебники единого образца. Об этом пишет РИА Новости.

Информационное агентство со ссылкой на заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко сообщает, что изменения коснутся всех предметов. То есть у каждого ребенка будет одинаковый учебник. В настоящее время, по словам вице-премьера, Министерство просвещения с Академией наук ведут активную работу в этом направлении.

«В 2026 году они будут уже доступны в школах», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

К слову, совсем недавно министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в ближайшие три года в школах нашей страны дети будут учиться по единым учебникам. Согласно его информации, государство разрабатывает единый стандарт для книг по русскому языку и литературе. Кроме того, в процессе создания находятся «обновленные версии» по физике, химии и биологии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что министр просвещения Сергей Кравцов предложил прибавить зарплату учителям.