В Госдуме предложили увеличить новогодние праздники

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В январе россияне смогут отдохнуть 12 дней.

В следующем году — 2026-м — новогодние праздники могут продлить до 11 января включительно. Об этом пишет ТАСС.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) пояснил, что «дополнительные дни» возьмут за счет календарных выходных. Нововведения могут начать действовать уже в конце этого года. По словам депутата, 31 декабря 2025-го уже объявили выходным днем. При этом официальные праздники продлятся неделю — с 1 по 8 января 2026-го. Первый рабочий день в новом году — 9 января — пятница. Затем вновь следуют выходные — суббота и воскресенье.

«Поэтому у правительства, очевидно, возникает возможность сделать 9 января тоже выходным, что я считаю логичным сделать и предусмотреть это в производственном календаре», — цитирует информационное агентство парламентария.

Также депутат заявил, что в современных реалиях у людей повышен уровень стресса и им просто необходим хороший отдых.

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