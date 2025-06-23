Больше пяти тысяч человек в Нидерландах вышли на протест против политики НАТО

Фото: © РИА Новости/Анастасия Иванова

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Люди обеспокоены конфликтом на Ближнем Востоке.

В Нидерландах, в Гааге, прошел протест против военной политики НАТО. В нем приняли участие больше пяти тысяч человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

В публикации говорится, что люди, принявшие участие в акции, были обеспокоены действиями США по отношению к Ирану. В итоге протесты против политики НАТО переросли в осуждение Америки. Кроме того, граждан страны, мягко говоря, возмущало обострившееся напряжение на Ближнем Востоке.

Участники мероприятия прошли маршем к Дворцу мира. Именно там находится Международный суд ООН. Все это время полиция контролировала действия людей. Однако точное число протестующих власти не знают, потому что, как сообщает агентство, представители власти не отслеживали количество граждан, вышедших на улицы города.

Отмечается, что некоторые жители держали в руках плакаты с яркими лозунгами. Среди них — таблички «Руки прочь от Ирана», а также огромные листы с призывами к деэскалации, дипломатии и роспуску НАТО.

Также протестующие выступали против предлагаемого президентом США Дональдом Трампом целевого показателя расходов на оборону в размере пяти процентов внутреннего валового продукта (ВВП). Одна из женщин, участвовавшая в акции, заявила журналистам, что в этих расходах нет острой необходимости.

Ранее 5-tv.ru писал, что масштабные протесты охватили США.