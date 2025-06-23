Символ возрождения и новой жизни: «Алые паруса» прошли в Мариуполе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Праздник был виден на десятки километров — в этом году использовали 500 киловатт света.

В Мариуполе тем, кто уже справился с экзаменами, устроили грандиозное шоу. На берегу Азовского моря прошел главный праздник выпускников — «Алые паруса». Более 150 мариупольских выпускников стали зрителями масштабного представления.

Феерия света и музыки, сотни прожекторов, пиротехника и, конечно, кульминация вечера — яркий проход яхты «Ассоль». За всем этим наблюдала корреспондент «Известий» Мэри Бадунц.

Дымка окутала городской пирс. Словно из сказки появляется белоснежная «Ассоль». Выпускники машут и вглядываются в алые паруса. Заветный праздник ждали целый год, и это того стоило.

«Это просто так красиво. Вот ты видишь эти корабли, вау, что это корабли, это возле меня, это не в сказке?» — поделилась эмоциями выпускница Анжелика Алехина.

«Это было очень красиво. Такое я вижу впервые в жизни. Шикарно. Я в шоке», — призналась другая школьница.

И смех, и радость, и немножко грусти. Школьные годы позади, завтра начинается взрослая жизнь. Мариупольские выпускники уверены — она будет счастливой.

«Я хочу стать врачом»;

«Я хочу стать геодезистом»;

«Я хочу стать программистом», — делятся школьники.

Самая волнительная и романтическая часть праздника. Яхта «Ассоль» с алыми парусами проходит перед выпускниками. Под софитами паруса кажутся еще ярче.

«При школьной жизни у нас было все другое. Сейчас у нас эмоции. Раскрылось вся красота города», — отметил выпускник Илья Истратов.

«Удачи во взрослой жизни. Вот это я хотел бы пожелать», — обратился к ровесникам выпускник Андрей Дубовик.

По традиции — как и в Санкт –Петербурге — «Алые паруса» начались с концерта на городском пирсе. Хоть и без большой сцены, но с топовыми звездами.

Актриса театра и кино Лянка Грыу стала первой звездной ведущей «Алых парусов» в Мариуполе — вместе со стендап комиком Кириллом Мочаловым. Она призналась, что такой энергетики нигде не встречала — чего только стоит взглянуть в глаза этим мальчишкам и девчонкам.

«Мариуполь, безусловно, возрождается, как феникс из пепла. Потрясающие дети, потрясающие люди. Я сегодня гуляла по городу говорила с ребятами. Это люди, которые здесь останутся и будут развивать, возрождать, город, наполняя его отношением по -настоящему ценным друг к другу», — прокомментировала Лянка Грыу.

В этом году организаторы привезли больше оборудования. Шоу сделали еще ярче, громче и впечатляюще. И впервые — свои хэдлайнеры. Группа «Инь-ян» — подарок выпускникам. До любимых артистов рукой подать, а в этом ракурсе — самые удачные фотографии.

«В их глазах в прямом и переносном смысле отражается море. У нас точно не было такого выпускного», — рассказал солист группы Артем Иванов.

«Организация супер, все молодцы. очень сильно постарались, спасибо вам большое», —поделилась выпускница.

Ненадолго выпускники становятся серьезными. Шоу артистов Нового русского цирка заставляет задуматься о бескрайних возможностях. И у них точно так же все получится. В 17 лет жизнь только начинается.

«Заканчивается школа, заканчивается детство, и пора переходить во взрослую жизнь, и всегда волнительно для них, в такие моменты всегда хочется их поддержать», — отметил артист Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.

С таким масштабом праздник «Алые Паруса» проходит только в двух городах России — Петербурге и Мариуполе. В 2022-м перед выпускниками нового региона появились запоминающиеся на всю жизнь паруса. Это стало возможным благодаря: Пятому каналу, Акционерному Банку «РОССИЯ» и Фонду помощи детям Донбасса.

«Сегодня мы привезли 500 киловатт света. Это какие-то космические цифры. Обывателю вообще не понять, сколько это. Это очень ярко, очень много. Нас слышно на десятки километров, нас видно как минимум на 20-30 километров отсюда. И не удивлюсь, если нас видно из космоса. Я не преувеличиваю», — рассказал оператор-постановщик проекта «Алые паруса» в Мариуполе Сергей Розанов.

«В этом году мы привезли еще больше голов динамического света. У нас будет более яркая, богатая входная группа лодки „Ассоль“, которая будет проходить по территории бухты. Также мы привезли больше 20 единиц искрометов — это холодная пиротехника», — добавил технический директор проекта Александр Милявский.

Впереди сложный период — вступительные экзамены и поступление в вузы, но эти ребята ничего не боятся. Многие останутся учиться в родном Мариуполе. Сейчас это— один из перспективных и развивающихся городов России.

«Я хочу стать архитектором. У нас в Мариуполе хочу поступить ПТГУ, отучиться и отстраивать наш родной город», - рассказала выпускница Мария Лебедева.

Над тем, чтобы «Алые паруса» поднялись над Азовским морем, работали десятки инженеров, осветителей, звукорежиссеров, постановщиков, яхтсменов.

«Ассоль» — самая большая и самая узнаваемая яхта в Мариуполе. Ее проход перед вчерашними школьниками занимает всего несколько минут. Но это непросто алые паруса— это символ возрождения, надежды, мира и безоблачного будущего.

Особое внимание уделили безопасности. Сотрудники полиции и Росгвардии следили за порядком.

Были опасения, что не удастся воплотить все задуманное — погода в эти дни то и дело проявляла характер. Благодаря тщательной подготовке и многократным репетициям все прошло как по нотам.

«Верить в себя, мечтать, никогда не забывать об этом. Потому что чудо бывает. Нужно ждать, мечтать, верить в себя. Это самое главное, всем удачи, радости и любви», — пожелала выпускница Маргарита Катунина.

Такой яркий и такой короткий вечер в родной гавани! Впереди новая жизнь, наполненная событиями и испытаниями. Врачи, экономисты, учителя, защитники — в будущем они станут серьезными людьми. А пока что есть время повеселиться от души, подурачиться, сделать миллион фотографии и запомнить «Алые паруса» на всю жизнь.