Во Владивостоке под зданием детского сада рухнула подпорная стена

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Власти заявили, что ремонт возможен лишь при возникновении чрезвычайных ситуаций, а плановых средств в бюджете пока нет.

Владивосток буквально сползает с сопок. Прямо под зданием детского сада обрушилась подпорная стена, которая не выдержала давления грунта. И это далеко не единичный случай. Сотни таких стен, многим из которых перевалило за 50 лет, держат город на холмах.

Но никто точно не знает, сколько их и в каком они состоянии. Власти заявляют, что денег на плановый ремонт нет. И, как выяснил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера, это проблема не только Владивостока.

Земля сползла на дорогу вместе с бетонными плитами, которые вообще-то должны были ее держать. Местные власти огородили место ленточкой и выставили неподалеку строительную технику — прямо под остатками многотонной конструкции, которая угрожающе нависает над дорогой.

К слову, эта стена уже рушилась. Произошел яростный оползень в разгар рабочего дня. Весь этот провал можно было наблюдать прямо из окон частного детского сада. Сейчас на двери объявление о том, что учреждение не работает. Да и как здесь работать, если с семиметровой высоты сползла детская площадка, а трещины на асфальте и вовсе угрожающе подбираются к фундаменту.

Этой подпоркой после обрушения уже занимается прокуратура — ищет хозяина. А это оказывается непросто. Владивосток весь на сопках, так местные называют холмы — буквально держится на подпорных стенах. Сколько их точно — никто не знает. На городском балансе больше полутысячи, а еще те, что в ведении товариществ собственников жилья (ТСЖ), ведомств, управляющих компаний и даже частников. Многим больше полувека. То и дело падают.

Под этими завалами оказались семь автомобилей — почти все восстановлению не подлежат. Стена оказалась на балансе ТСЖ. А по закону ремонтировать и следить за таким имуществом должен именно собственник, то есть в итоге те, чьи машины пострадали. На место приехали местные власти.

«Наша первоочередная задача — помочь жителям этого дома обеспечить безопасность на этой территории. Вне зависимости, на чьей территории находится эта подпорная стена», — заявил глава администрации Владивостока Константин Шестаков.

Новая подпорная стена — это десятки миллионов рублей. Деньги на нее выделил городской бюджет через комиссию по чрезвычайным ситуациям — это небольшая юридическая уловка, которой можно пользоваться, только когда чрезвычайное происшествие уже случилось. Пока не рухнет, за счет бюджета муниципалитет ремонтировать не может.

«В случае выделения финансирования в рамках реализации муниципальной программы управления содержания жилищного фонда включит в план ремонта на 2026 год подпорные стены, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии, обрушение которых уже произошло либо обрушение которых может произойти в ближайшее время», — заявили в администрации города Владивостока.

В ответе на запрос «Известий» о состоянии подпорных стен чиновники уклончиво говорят: требующих ремонта только в одном городе неизвестно сколько. И вполне конкретно добавляют: денег на это сейчас в бюджете нет. Подпорные стены — это сложный инженерный объект, который требует проектную документацию и специальные допуски не только у устроителей, даже у проектировщиков.

«На самом деле — это объекты, которые обеспечивают прочность и устойчивость основных объектов. Поэтому такое поверхностное отношение к подпорным стенам часто и приводит к ошибкам», — объяснил профессор Политехнического института ДВФУ, советник Российской академии архитектуры и строительных наук Никита Цимбельман.

Проблема с такими несущими конструкциями — во всех городах, где есть горы. Их часто вообще ставят самостроем. Вот в Крыму подпорка рухнула на многоэтажку. Теперь нужно признавать аварийным дом, людей расселять — на все это нужно время.

Вот в центре Ялты при потопе рухнула подпорка. Два года понадобилось только на подготовку документации и поиск подрядчиков.

«Детки бегают — это же опасно. Оно подмывает там, песок и землю выносит в море», — сказала местная жительница Галина Диденко.

Проблему мог бы решить общий реестр подпорных стен, как это было с аварийным жилфондом, и плановый, а не экстренный ремонт. Но пока такого нет ни в одном российском мегаполисе.